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ВСУ за 12 минут выпустили 15 снарядов по Донецку

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ за 12 минут выпустили 15 снарядов по Донецку
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 12 минут выпустили 15 снарядов по Донецку. Об этом сообщило во вторник, 16 августа, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

Уточняется, что в 6:12 в населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы) было выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров.

В 6:00 украинские военные выпустили еще пять снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам.

15 августа в одном из зданий исправительной колонии в Горловке в ДНР случился пожар из-за обстрела города ВСУ. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что МЧС ликвидирует пожар, никто не пострадал в результате обстрела.

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