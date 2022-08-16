Главные новости к утру 16 августа

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Сотрудники полиции в Москве задержали 67-летнего пенсионера, который растлил восьмилетнюю, пятилетнюю и четырехлетнюю внучек. В период с 2011 по 2012 год педофил совратил двух девочек, а в 2022 году повторил преступление с третьей внучкой.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 15 августа, в стране был создан «консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма».

Европейская комиссия допустила проведение расчетов с попавшим под санкции Национальным расчетным депозитарием (НРД), в котором зависли ценные бумаги российских инвесторов при соблюдении определенных условий. Во-первых, НРД не должен получать от таких сделок экономическую выгоду.

Действия Соединенных Штатов Америки по втягиванию в гибридное противостояние с РФ в контексте ситуации на Украине могут привести к эскалации и прямому военному столкновению двух ядерных стран. Об этом заявили в российском посольстве в США.