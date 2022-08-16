Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве детско-взрослой поликлиники в Бирюлеве Восточном

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, 6-я Радиальная улица, 7 Карта всех событий

Детско-взрослая поликлиника в районе Бирюлево Восточное готова более чем наполовину. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Строительство нового здания детско-взрослой поликлиники для жителей ЖК «Царицыно» на 320 посещений в смену в районе Бирюлево Восточное по адресу улица 6-ая Радиальная, владение 7, корпус 36 завершено более чем наполовину. Готовность медицинского учреждения составляет 55 процентов, — рассказал он.

Руководитель ведомства отметил, что в настоящее время строители ведут работы по остеклению, устройству фасада, отделке помещений, а также устройству внутренних инженерных систем.

По словам Рафика Загрутдинова, будущая поликлиника будет соответствовать новым столичным стандартам «Московский стандарт +». Так, медучреждение будет иметь отдельные входы для детской и взрослой поликлиники. Кроме того, в нем будет присутствовать «второй свет», современное оборудование, комфортная зона ожидания и понятная система навигации. Также поликлиника будет доступна для людей с ограниченными возможностями.

Общая площадь здания превысит 11,5 тысячи квадратных метров. Первый этаж для взрослых будет включать вестибюль, зоны приема анализов, дежурного врача и выдачи справок и направлений, а также аптеку и кабинет выдачи рецептов. Для детей, кроме этого, предусмотрены игровая зона и кабинет отделения организации медпомощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях.

На втором этаже для взрослых расположится терапевтическое отделение, картохранилище, кабинеты врачей патронажной службы, для детей — зона вакцинопрофилактики, кабинет здорового ребенка и зона врачей педиатрического отделения.

На третьем этаже для взрослых будет находиться зоны врачей специалистов и функциональной диагностики, а также служебно-бытовые и хозяйственные помещения; для детей — зоны врачей специалистов, лучевой и функциональной диагностики.

Четвертый этаж займет зона профилактики для взрослых и детей. Пятый этаж отведут под административные помещения.

Новая поликлиника будет оснащена рентгеном, маммографом, аппаратом УЗИ и другим необходимым диагностическим оборудованием.

Прилегающую к зданию территорию благоустроят и озеленят. На ней установят велопарковку и детскую площадку.

— Основной задачей строительства новых поликлиник помимо оказания медицинской помощи является создание удобных и комфортных пространств для посетителей и медперсонала, соответствующих «Новому московскому стандарту поликлиник», который утвердил Мэр Москвы Сергей Собянин. Он основан на высокой доступности специалистов, современных технологиях для диагностики и профилактики болезней, расширении «цифровых» возможностей, — заключил Рафик Загрутдинов.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на территории бывших промзон появится не менее 13 поликлиник.