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Автоэксперт назвал главные плюсы и минусы индийских машин

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт назвал главные плюсы и минусы индийских машин
Фото: Pixabay

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал о главных плюсах и минусах машин, которые производят в Индии.

По словам эксперта, индийский автомобильный рынок довольно любопытен, поскольку на нем представлены разные модели, которые могут заинтересовать российского покупателя. Например, это кроссоверы, которые Индия поставляет в разные страны мира.

Основными минусами автомобилей, произведенных в Индии, являются низкие стандарты безопасности, которые серьезно отличаются от российских.

— Минусы машин касаются местных стандартов, потому что с точки зрения безопасности они более мягкие. Есть также странные вещи, такие как ограничения автомобиля по длине не более 4 метров, — пояснил он в комментарии Nation News.

Кроме того, необходимо учитывать климатические особенности. Так, индийские авто произведены для езды в жарком климате, поэтому их придется совершенствовать, чтобы эксплуатировать в РФ.

Ранее сообщалось, что индийские автопроизводители готовы поставлять свои машины ТС Tata и Mahindra на российский рынок. Достоинствами данного транспорта служат хорошее качество изготовления и сборка оборудования, передает издание argumenti.ru.

Какая модель будет идеальной для отечественного электромобиля, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

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