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Эксперты рассказали, во сколько обойдутся букеты к 1 сентября

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты рассказали, во сколько обойдутся букеты к 1 сентября
Фото: Вечерняя Москва

В какую сумму родителям школьников обойдутся праздничные цветочные композиции к 1 сентября, рассказали подмосковные флористы.

По словам экспертов, самые дорогие из цветов, которые берут для букетов, — это гортензии. Они продаются примерно по 800 рублей за штуку.

Желающим сэкономить, но приобрести красивые цветы в магазине посоветовали присмотреться к хризантемам — это сейчас самый бюджетный товар.

При этом эксперты не отмечают роста цен по сравнению с прошлым годом, также нет проблем с поставками.

Также отмечается, что в последнее время в школьные букеты многие добавляют подсолнухи, которые неплохо гармонируют с другими цветами. Цена на подсолнух составляет в среднем 250 рублей за штуку.

В среднем небольшой букет обойдется в 1000–1500 рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее стало известно, как изменились цены на основанные канцелярские школьные товары. По данным пресс-службы Ozon, средняя стоимость отдельных категорий школьных товаров незначительно колеблется относительно показателей прошлого года. Так, средняя стоимость комплекта школьных тетрадей составляет порядка 250 рублей. Средняя цена пенала — 400 рублей, это немного выше уровня прошлого года. На ручки нужно потратить примерно 300 рублей, на карандаши около 200 рублей, передает МИР 24.

Директор школы № 11 в Сергиевом Посаде Валентина Варенова перечислила несколько простых, но эффективных правил, которые помогут родителям подготовить к школе первоклассника.

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