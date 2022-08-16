Заброшенный самострой ликвидировали во дворе жилых домов Лосиноостровского района

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Лосиноостровский район Карта всех событий

Сотрудники столичной Госинспекции по недвижимости зафиксировали объект самостроя на Тайнинской улице. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Земельный участок под цели строительства не предоставлялся, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию не выдавались. Фактически обнаруженные постройки не эксплуатировались, были заброшены и находились в неудовлетворительном техническом состоянии. Нами были приняты меры по устранению ветхого сооружения и демонтажу полуразрушенного фундамента, — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Отмечается, что сооружение имело ветхую конструкцию, это создавало опасность для местных жителей. В результате проведенных работ специалисты ликвидировали постройку. Кроме того, они привели в порядок прилегающую территорию и выровняли участок.