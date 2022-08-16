В России выявили 23 909 случаев коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 23 909 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За 24 часа в России от коронавирусной инфекции скончались 59 человек, еще 3411 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. Уточняется, что это на 115,7 процента больше по сравнению с 15 августа.

При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 20 583 человека, говорится в сообщении.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Накануне сообщалось, что в связи с ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией в России необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, также нужно своевременно пройти ревакцинацию.

Кроме того, власти Бурятии приняли решение о возвращении масочного режима из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе. Соответствующие меры были приняты в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Иммунолог Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ситуация с коронавирусом в России не самая благоприятная, на фоне массы противоэпидемических факторов в стране фактически происходит новая вспышка заболевания. По словам собеседника «ВМ», после всплеска начнется длинное плато с небольшим снижением.