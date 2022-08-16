Москва направила на поддержку инновационного сектора около 580 миллионов рублей

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Более 35 тысяч участников из 81 региона России присоединились к Московскому инновационному кластеру (МИК). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что данная площадка помогает наладить сотрудничество между крупными корпорациями и субъектами МСП, а также образовательными, научными организациями и городом.

Так, научная медицинская компания «Медвиар» производит виртуальную клинику, которая воссоздает ситуацию амбулаторного приема, что позволяет провести диагностику пациента. Однако в связи с санкциями в этом году компании пришлось перестраивать цепочку продаж и поставок, с помощью мер поддержки от МИК ей удалось сориентировать производство на новые рынки.

— Санкции повлияли, но некритично. Предприятие начало ощущать более точечную и действенную помощь на внутреннем рынке. До конца года полностью адаптируемся к новым условиям, — рассказал генеральный директор ООО «Медвиар» Евгений Костюшов.

Кроме того, компания «Гранфорс», которая занимается керамическими изделиями, получила грант в размере 319 000 рублей на приобретение фрезерного станка с числовым программным управлением, передают «Ведомости».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за полгода столичные власти выделили на помощь малому и среднему бизнесу около 22 миллиардов рублей. С их помощью предприниматели могут создать новые рабочие места и заниматься импортозамещением.