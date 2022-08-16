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Новый спецпроект объединил все голосования серии «Лето активного гражданина»

Лейла Алиева
Город
Новый спецпроект объединил все голосования серии «Лето активного гражданина»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В проекте «Активный гражданин» стартовал спецпроект, который объединил все голосования серии «Лето активного гражданина». Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в рамках проекта горожане выбирают лучшие смотровые площадки и места для свиданий, самые красивые мосты и набережные, любимые улицы, музеи и многое другое. Так, горожанам доступно 14 голосований, а с начала спецпроекта в них было собрано свыше 1,7 миллиона мнений жителей города.

Кроме того, в материалах голосования можно собрать и активировать скрытые шифры, которые принесут пользователям дополнительные баллы и билеты в городские музеи, сувениры и пригласительные билеты на спецмероприятия. Промокод первого этапа активировали более 11 тысяч человек, второй промокод можно будет активировать 18 и 19 августа, а третий — 29 и 30 августа, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно участники проекта выбрали программу мероприятий на День города. Так, наибольшее количество голосов набрали общегородские мероприятия в парках культуры и отдыха.

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