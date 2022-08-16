Аксенов прокомментировал сообщения о повреждении железнодорожных путей в Крыму

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Специалисты восстановили поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе Крыма. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

— Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены, — сказал он.

Аксенов добавил, что движение поездов на участке будет возобновлено по завершении всех необходимых мероприятий. В своем Telegram-канале он отметил, что это необходимо для безопасной перевозки пассажиров.

До этого Аксенов сообщил, что в результате детонации боеприпасов рядом с селом Майское в Джанкойском районе Крыма было эвакуировано около двух тысяч человек. По его словам, их временно разместили в школах населенных пунктов Кондратьево, Табачное, Победное.

Позже глава Крыма рассказал, что направляющиеся в регион пассажирские поезда будут останавливаться под Феодосией, где пассажиры смогут пересесть на автобусы. Как пояснили в пресс-службе Крымской железной дороги, это решение было принято из соображений безопасности, так как железнодорожные пути проходят недалеко от сел в Джанкое.