Ласточка и Котик: почти половина автовладельцев в России дают имена своим машинам

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Около половины россиян считают свой автомобиль лучшим другом. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

Уточняется, что в проведенном в августе опросе приняли участие более 1,5 тысячи жителей всех регионов России старше 18 лет.

По его данным, 45 процентов респондентов дают имена своим машинам. Наиболее популярными прозвищами являются Ласточка, Девочка, Котик, Красавчик, а также Вова и Валера. Вместе с тем 28 процентов опрошенных считают свой автомобиль полноценным членом семьи, для 20 процентов — это просто средство передвижения, а 3 процента назвали транспорт чем-то большим, чем друг или родственник.

Кроме того, 84 процента участников наделяют автомобиль гендером: для 69 процентов их автомобиль — это мужчина, а для 15 — женщина. Также 48 процентов россиян благодарят свой автомобиль, 42 процента уверены, что нельзя кричать и ругаться на него, пишут «Известия».

До этого автоэксперты объяснили «Вечерней Москве», могут ли на российских дорогах появиться индийские автомобили. Уточняется, что в Индии крайне распространен сегмент недорогих автомобилей. Такие машины могли бы быть востребованными в России, однако для этого важно сохранить их невысокую стоимость.