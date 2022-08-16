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«Собаки превыше всего»: Захарова прокомментировала отъезд семьи Кулебы с Украины

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Собаки превыше всего»: Захарова прокомментировала отъезд семьи Кулебы с Украины
Фото: МИД РФ

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что сразу после начала специальной военной операции (СВО) ВС России семья политика покинула территорию республики, наиболее точно характеризует «патриотизм» киевского режима. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во вторник, 16 августа.

До этого Кулеба заявил, что он в ночь с 24 на 25 февраля добрался до украинской границы. В это же время приехали его «дети, родители, собаки». Политик попрощался со своей семьей, после чего она покинула страну.

— Все, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего, — прокомментировала слова Кулебы Захарова в своем Telegram-канале.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о проведении специальной военной операции на территории Украины было принято в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Также он напомнил, что главными целями спецоперации являются обеспечение безопасности страны и защита жителей Донбасса.

Украина Мария Захарова Дмитрий Кулеба
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