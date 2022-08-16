Эксперт рассказала, в каких регионах быстрее всего дорожают квартиры

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Цены на недвижимость в регионах стали расти быстрее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Так, в тройке лидеров оказались Казань, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

В июле квадратный метр новостроек в Казани стоил на 47 процентов больше, чем в том же месяце год назад. В Ростове-на-Дону цены выросли на 46 процентов, а в Нижнем Новгороде — на 42 процента. Заметно увеличилась стоимость новостроек в Челябинске и Перми.

Ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич отметила, что цены на жилье в Казани, Нижнем Новгороде, Ростове стали расти из-за повышения спроса. Граждане этих городов не видят смысла переезжать в Москву, многие работают на удаленке.

Кроме того, в этих городах хорошо развита инфраструктура, передает Life.ru.

10 августа Московская ассоциация риелторов заявила, что к началу августа средняя цена вторичного «квадрата» в старой Москве снизилась на два процента. «Вечерка» выяснила, с чем это связано, выгодно ли сейчас покупать жилье и чего ожидать от рынка недвижимости в дальнейшем.