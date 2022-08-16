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ФСБ: Украинские диверсанты подорвали связанные с Курской АЭС линии электропередачи

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
ФСБ: Украинские диверсанты подорвали связанные с Курской АЭС линии электропередачи
Фото: depositphotos

Украинские диверсанты в Курской области подорвали линии электропередачи, связанные с атомной электростанцией (АЭС). Сотрудники ФСБ ведут розыск членов диверсионных групп, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы безопасности во вторник, 16 августа.

— В Курчатовском районе Курской области 4, 9 и 12 августа украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны, — говорится в сообщении.

В ЦОС подчеркнули, что действия украинских диверсантов привели к нарушению процесса функционирования АЭС, ведется поиск нарушителей, передает ТАСС.

13 августа стало известно, что ВСУ подвергли очередному обстрелу город Энергодар и Запорожскую АЭС.

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим и Запад хотят устроить новый Чернобыль. Он отметил, что даже представители ООН не верят в украинскую версию происходящего, а ссылаются на случайности.

Украина Курская область АЭС
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