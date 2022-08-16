Злоумышленники в Москве незаконно обналичили более 100 миллионов рублей

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Сотрудники столичной полиции совместно с ФСБ задержали троих человек, обвиняемых в создании незаконного бизнеса по обналичиванию денег с оборотом более 100 миллионов рублей, доход от нелегальной деятельности составил более 11 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 16 августа.

По словам представителя ведомства, злоумышленники без разрешающих документов занимались обслуживанием юрлиц и предпринимателей. В основном преступники обналичивали деньги, тем самым помогая своим клиентам уйти от налогов и легализовать доходы от противоправных сделок.

— Для этого использовались счета многочисленных коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц и находились под контролем участников группы. По фиктивным основаниям под видом оплаты различных товаров клиенты перечисляли платежи фирмам-однодневкам. Затем они получали наличные средства за вычетом комиссии в размере не менее 11 процентов, — заявила Волк.

Так, оборот бизнеса составил более 100 миллионов рублей, а доход злоумышленников от него — более 11 миллионов рублей.

Правоохранители задержали подозреваемых в организации нелегальной деятельности — двух москвичек и и одного приезжего мужчину. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», уточняется на сайте «МВД-МЕДИА».

11 августа сообщалось, что лжеброкеры в Москве обворовали людей более чем на 12 миллионов рублей.