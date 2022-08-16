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Агрегатор банковских приложений для россиян появился в AppStore

Ирина Игнатенко
Общество
Агрегатор банковских приложений для россиян появился в AppStore
Фото: depositphotos

Новое приложение «Система банковского обслуживания для людей» появилось в магазине AppStore. Его разработчик — компания «Открытые IТ-решения». Первым к приложению подключился Сбербанк.

Сотрудники банка пояснили, что рекомендуют использовать этот сервис клиентам, которые используют гаджеты Apple, на которых ранее не было установлено приложение «Сбербанк Онлайн».

— Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore, — заявила представитель пресс-службы Сбербанка Полина Семенова в комментарии «360».

Она пояснила, что тем клиентам, у которых уже ранее было установлено приложение «Сбербанк Онлайн», не нужно его удалять. Оно продолжает работу в обычном режиме. Пользователю доступны все виды услуг: онлайн-переводы, и оплата услуг, транспорта, телефонной связи и много другое.

По мнению председателя совета директоров организации ЦЭР.РФ Андрея Киселева, в кратчайшие сроки в агрегаторе приложений появятся и другие банки.

Мошенники в России разработали новую схему обмана граждан. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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