Минобороны Литвы: Страны ЕС не сумеют договориться о запрете выдачи виз россиянам

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Призывы запретить на уровне Евросоюза выдачу россиянам туристических шенгенских виз совершенно бесперспективны. Такое мнение высказал во вторник, 16 августа, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

— Часть стран-членов, по моему мнению, может выйти из работы по подготовке такого соглашения, но руки опускать не стоит. Необходимо стремиться к данному решению, — заявил он.

Министр отметил, что именно разногласие между членами Евросоюза не позволяет запретить гражданам России выдачу шенгенских виз, передает ТАСС.

12 августа депутат Европарламента Яна Тоом заявила, что решение Эстонии запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, выданными республикой, выглядит бессмысленно. Уточняется, что визы россиян, выданные Эстонией, действительны в остальных странах Шенгенской зоны, а разрешения на въезд от других государств Таллин не имеет права игнорировать.

Политолог Наталья Елисеева также рассказала «Вечерней Москве», в чем смысл этого решения. По ее словам, запрет на выдачу шенгенских виз некоторыми странами Европейского союза — это следующий шаг, чтобы показать России свое пренебрежительное отношение. Ему предшествовала культура отмены, которая началась весной.