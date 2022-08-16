Дочь Григория Лепса обманули на полмиллиона рублей

Фото: vk.com/ingaleps

Старшая дочь известного российского исполнителя Григория Лепса Инга Лепсверидзе лишилась 500 тысяч рублей при заказе кухонной мебели.

Эту сумму 38-летняя женщина перевела в качестве предоплаты мастеру, который занимался изготовлением и установкой кухонных гарнитуров. Однако после того, как деньги поступили к нему на счет, мебельщик перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули, дочь певца написала заявление в полицию.

Известно, что мастера, обманувшего Лепсверидзе, ей посоветовала подруга. Согласно условиям договора, кухню должны были изготовить в Германии, а ее полная стоимость составляла более 800 тысяч рублей.

По заявлению дочери Лепса в настоящее время проводится проверка. По ее итогам правоохранители, вероятно, возбудят уголовное дело по статье «Мошенничество», передает МК.

Инга Лепсверидзе — дочь музыканта от первого брака. Она работает в театре и занимается сольной карьерой как певица. Девушка участвовала в проекте «Голос», в числе наставников которого был Лепс, однако дальше слепых прослушиваний не прошла.

К слову, в настоящее время Инга ждет ребенка. Как сообщил Григорий Лепс, осенью этого года он впервые станет дедушкой.