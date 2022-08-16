Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дочь Григория Лепса обманули на полмиллиона рублей

Анастасия Колоскова
Общество
Дочь Григория Лепса обманули на полмиллиона рублей
Фото: vk.com/ingaleps

Старшая дочь известного российского исполнителя Григория Лепса Инга Лепсверидзе лишилась 500 тысяч рублей при заказе кухонной мебели.

Эту сумму 38-летняя женщина перевела в качестве предоплаты мастеру, который занимался изготовлением и установкой кухонных гарнитуров. Однако после того, как деньги поступили к нему на счет, мебельщик перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули, дочь певца написала заявление в полицию.

Известно, что мастера, обманувшего Лепсверидзе, ей посоветовала подруга. Согласно условиям договора, кухню должны были изготовить в Германии, а ее полная стоимость составляла более 800 тысяч рублей.

По заявлению дочери Лепса в настоящее время проводится проверка. По ее итогам правоохранители, вероятно, возбудят уголовное дело по статье «Мошенничество», передает МК.

Инга Лепсверидзе — дочь музыканта от первого брака. Она работает в театре и занимается сольной карьерой как певица. Девушка участвовала в проекте «Голос», в числе наставников которого был Лепс, однако дальше слепых прослушиваний не прошла.

К слову, в настоящее время Инга ждет ребенка. Как сообщил Григорий Лепс, осенью этого года он впервые станет дедушкой.

Знаменитости Григорий Лепс Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте