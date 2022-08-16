Мужчина избил подростка на станции метро «Кунцевская»

Фото: пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Россия, Москва, метро Кунцевская Карта всех событий

Мужчина напал на несовершеннолетнюю девушку на станции метро «Кунцевская» в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене во вторник, 16 августа.

Как говорится в сообщении, 38-летний злоумышленник набросился на подростка, используя мелкий и сомнительный повод. В ответ девушка использовала перцовый баллончик. После этого за девушку вступились очевидцы, которые не дали злоумышленнику скрыться.

В скором времени подошедшие сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Тем временем девушку госпитализировали.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Подозреваемый находится под обязательством о явке.

Во вторник вечером 5 июля произошел похожий случай. Жительница района Лефортово сделала замечание двум мужчинам и сообщила, что снимает все происходящее на телефон. В ответ злоумышленники начали выражаться нецензурной бранью и избили женщину.