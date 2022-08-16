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Первая лежи США Джилл Байден заразилась коронавирусом

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Первая лежи США Джилл Байден заразилась коронавирусом
Фото: whitehouse

Первая леди Соединенных Штатов, 71-летняя Джилл Байден, заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе супруги президента США Джо Байдена во вторник, 16 августа.

В пресс-службе уточнили, что Джилл сдала тест на коронавирус в понедельник утром. Он показал отрицательный результат, однако к вечеру у первой леди появились симптомы простуды.

— Результат повторного экспресс-теста на наличие антител был отрицательным, однако результат ПЦР-теста оказался положительным. В настоящее время она находится в частной резиденции в штате Южная Каролина и вернется домой после двух отрицательных тестов на COVID-19, — говорится в сообщении.

Уточняется, что супруга президента США полностью вакцинирована, дважды ревакцинирована и испытывает слабо выраженные симптомы ковида. На самоизоляции она будет находится пять дней, передает ТАСС.

До этого коронавирусом заразился сам Джо Байден. После выздоровления президент США все чаще беспокоит американцев своим поведением. Недавно американский лидер протянул руку для рукопожатия в пустоту на церемонии подписания закона о поддержке национальных производителей полупроводников. Байден попытался дважды пожать руку лидеру демократического большинства в сенате Чаку Шумеру.

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