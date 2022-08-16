FT: Страны ЕС запросили у Турции объяснений по поводу роста ее товарооборота с Россией

Фото: МИД РФ

Некоторые страны Европейского союза обеспокоились увеличением взаимного товарооборота между Россией и Турцией. В связи с этим Анкаре был направлен запрос относительно отношений с Москвой. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на западные источники.

— Это на нашем контроле. Это не здорово и не воспринимается хорошо Евросоюзом. Это вызывает раздражение, — приводятся в газете слова неназванного европейского чиновника.

В ответ на это представитель турецкого Министерства торговли заявил, что объемы торговли с Россией изменились незначительно.

Такой же вывод сделало само издание, назвав общие цифры товарооборота относительно невысокими. По данным ТАСС, в газете отметили, что Брюссель понимает ценность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как эффективного переговорщика с российским коллегой.

— Это Турция, ЕС нуждается в ней по той или иной причине. Евросоюз должен иметь в виду его способности, мы не можем просто сказать Эрдогану, что он должен следовать правилам, — цитирует издание европейского политика.

До этого агентство Bloomberg обвинило Турцию в том, что она проигнорировала призывы западных стран ввести антироссийские санкции, чем расколола единый западный фронт в вопросе ограничительных мер против России.