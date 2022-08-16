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Шестипалый насильник предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Шестипалый насильник предстанет перед судом
Фото: СК РФ

Мужчина, который попытался изнасиловать девушку в Зеленограде, предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова во вторник, 16 августа.

Юлия Иванова сообщила, что обвиняемый на данный момент полностью признал свою вину и предстанет перед судом.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 16 августа. 19-летний молодой человек напал на незнакомую девушку недалеко от жилых домов. Потерпевшую спас шедший мимо прохожий. Злоумышленник скрылся с места неудавшегося преступления.

Девушка запомнила яркие отличительные черты нападавшего: у него было по шесть пальцев на обеих руках. Злоумышленника быстро задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

признательные показания изнасилование Москва Суды Зеленоградский административный округ (ЗелАО)
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