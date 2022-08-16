Суд в Москве приговорил к тюремному заключению 14 человек по делу о «двойных кассах»

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Зюзинский суд Москвы приговорил к тюремному заключению 14 жителей столицы и области, которые занимались взломом чипов торговых касс, после чего сдавали их в аренду предпринимателям и получали нелегальный доступ к охраняемой информации. Об этом сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 16 августа.

Масштабная афера длилась с 2012 по 2018 год. Злоумышленники регистрировали в налоговой службе подставных лиц как индивидуальных предпринимателей, а после этого регистрировали на них взломанные кассовые терминалы. Оборудование сдавалось в аренду предпринимателям, которые не хотели оформлять ИП, чтобы не вести и сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность.

Особенность «двойных касс» заключается в том, что после пробития чека они не передавали информацию в налоговую службу. Месячная стоимость «хакерского» терминала варьировалась от пяти до десяти тысяч рублей. Преступный доход, который получили злоумышленники за все время работы преступной схемы, превысил 120 миллионов рублей.

Нефедова подчеркнула, что лидер преступников — Асмат Джанашиа — получил девять лет колонии общего режима, ее подельники — Максим Сорокин и Гильберт Шахбазян — по восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима, Людмила Хапова получила восемь лет общего режима, Алексей Денисенков — пять лет, Максим Панов, Светлана Прохорова и Ирина Михеева — по четыре года и шесть месяцев, а Нелли Слукина, Евгения Бельдягина, Анатолий Лысенко, Вячеслав Можин, Александр Савельев и Андрей Шаров получили условное наказание на сроки от двух лет шести месяцев до четырех лет, передает «Российская газета».

До этого сообщалось, что в подмосковном Ногинске сотрудники СИЗО-11 вымогали взятки у заключенных за улучшение условий содержания.