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Подавляющее большинство населения мира не вводила в отношении России санкций. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

— Только большинство представляет международное сообщество, — написал дипломат в Twitter.

Свою публикацию он сопроводил диаграммой, которая показывает, что антироссийские санкции объявили всего 15 процентов населения Земли, передает РИА Новости.

До этого российский лидер выступил на форуме «Армия-2022» в парке «Патриот». Он заявил, что у России много союзников и единомышленников, которые не прогибаются под так называемого гегемона.

Газета Wiener Zeitung сообщила, что на территории Германии и Австрии существует высокий уровень поддержки действий Москвы и Путина. По словам автора публикации, среди населения этих стран в последние несколько месяцев зреет недовольство из-за экономических последствий санкций, введенных в отношении России.

В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила госсекретаря США Энтони Блинкена в сочинении небылиц об изоляции министра иностранных дел России Сергея Лаврова на G20. Она отметила, что для оправдания собственных неудач госсекретарь распространяет подобные слухи о главе МИД.