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Дюжаррик: В ООН довольны переговорами Гутерреша и Шойгу

Евгений Белоусов
В мире
Дюжаррик: В ООН довольны переговорами Гутерреша и Шойгу
Фото: МИД РФ

Разговор генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша и российского министра обороны Сергея Шойгу был очень «хорошим». Об этом во вторник, 16 августа, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

— В ходе обсуждения поднимался вопрос черноморской зерновой инициативы, а также другой части сделки, подразумевающей содействие доступу на мировой рынок российскому зерну и удобрениям, — передает слова Дюжаррика РИА Новости.

Шойгу и Гутерреш также обсудили условия безопасного функционирования Запорожской атомной электростанции. Они провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись мнениями по поводу работы «миссии по установлению фактов» в связи с инцидентом в СИЗО в Еленовке.

Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле 22 июля. Согласно документу, все ограничения на поставку российских продуктов на экспорт снимаются. При этом российская сторона окажет содействие вывозу украинского зерна. Первый сухогруз с зерном с Украины прибыл в порт Стамбула 2 августа.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подписанные в Стамбуле соглашения о вывозе зерна помогут преодолеть продовольственный кризис в мире, который достиг опасных масштабов.

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