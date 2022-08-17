Глава польского Нацбанка заявил о вероятном скором захвате страны Германией

Фото: Pixabay

Германия рассчитывает «тем или иным образом» вернуть себе бывшие земли в пределах границ Польши, заявил в интервью местной прессе председатель Национального банка страны Адам Глапинский.

По мнению чиновника, планам Германии вряд ли помешает риск возникновения хаоса на территории самой республики. Глава польского Нацбанка заметил, что если раньше речь шла о поглощении ГДР или слиянии германских государств, то после выполнения этой задачи немца хотят вернуть свои бывшие земли, которые находятся на данный момент в пределах польских границ.

Польский функционер уверен, что Берлин также рассчитывает «подчинить себе» пояс государств между Германией и Россией. Глапинский считает, что путь к реализации такого сценария открыл выход Великобритании из Евросоюза, пишет РИА Новости.

Накануне американский публицист и политобозреватель Кейси Мишель в интервью The Wall Street Journal заявил, что Россия всю свою историю якобы подчиняла территории «диктатуре Москвы и Санкт-Петербурга», поэтому ее нужно «деколонизировать».