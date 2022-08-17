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Американские журналисты заявили, что Украина игнорирует урок Курской битвы

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Американские журналисты заявили, что Украина игнорирует урок Курской битвы
Фото: Минобороны РФ

Украина уже третий месяц говорит о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы. Об этом в среду, 17 августа, заявил обозреватель Уильям Линд в статье для портала The American Conservative.

По его словам, украинское руководство не должно было оповещать весь мир о своих планах, так как это снижает шансы на успех в спецоперации.

— Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы — если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте, — передает его слова РИА Новости.

До этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что все заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции. По его словам, Украина ведет «креативную войну» против армии РФ, ключевой задачей которой для Киева является деморализация российских солдат.

В конце июля украинская армия предприняла очередную неудачную попытку контрнаступления на Херсонскую область. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов подчеркнул, что все попытки осуществления контратаки могут привести только к большим потерям в рядах украинской армии.

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