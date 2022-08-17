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В Чехии предрекли Германии «позорный» запуск «Северного потока — 2»

Лейла Алиева
В мире
В Чехии предрекли Германии «позорный» запуск «Северного потока — 2»
Фото: shutterstock

В связи с ухудшением ситуации с запасами газа в стране Германия может согласиться на «позорный» запуск «Северного потока — 2» осенью или зимой. Об этом в среду, 17 августа, написал главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда в статье для чешской газеты Lidovky.

По его словам, Берлин может пойти на это из-за продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, которое препятствует судоходству и снабжению немецких электростанций углем.

— Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в еще более тяжелом положении, и, возможно, ей придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода «Северный поток — 2», — отметил экономист.

При этом специалист подчеркнул, что резкий рост цен электроэнергии — результат фатального провала продвигаемой энергетической политики известной как «энергопереход», которая усугубила зависимость Германии от российского газа, передает РИА Новости.

В свою очередь немецкий журналист Николаус Блом призвал правительство Германии запустить «Северный поток — 2», так как отказ от российского газопровода не выгоден стране. Он считает, что его запуск, напротив, расстроит планы президента России Владимира Путина.

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