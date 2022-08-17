Выставки в честь Корнея Чуковского открылись во всех флагманских офисах «Мои документы»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Выставка в честь 140-летия Корнея Чуковского открылась во всех флагманских офисах центров госуслуг «Мои документы». Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, посетители узнают о жизни и творчестве писателя через фотографии, воспоминания его современников, отрывки из писем, дневников и книг. Также на выставке представлены цитаты из автобиографии Чуковского, смешные фразы из книги «От двух до пяти», страницы из альманаха «Чукоккала» с автографами известных людей и стенды о жизни в Переделкине.

Уточняется, что выставка работает во флагманах Центрального, Юго-Западного, Южного, Юго-Восточного, Восточного, Северного и Северо-Западного административных округов каждый день с 10:00 до 22:00. Кроме того, можно отсканировать QR-коды со ссылками на тексты произведений и на аудиозаписи сказок писателя, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Музее Победы 20 августа пройдет семейный фестиваль «День фронтовой собаки». Мероприятие посвящено подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны.