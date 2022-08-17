Народный календарь. Как приманить удачу 18 августа
18 августа Православная церковь почитает память мученика Евсигния. В народе дата 18 августа получила название Евстигней-житник.
Согласно народным поверьям, чтобы привлечь удачу в жизнь, работу в этот день нужно выполнять молча. А для того, чтобы у садовода-огородника никогда спина не болела, в этот день необходимо поделиться урожаем с соседями.
В Древней Руси 18 августа запрещалось:
— есть и петь;
— вести важные переговоры;
— продавать или покупать что-либо;
— ссориться и конфликтовать с родственниками.
Приметы погоды:
Какая погода на Житника, таким и декабрь будет;
Услышать вдалеке эхо на закате — к жаркой погоде;
Если эхо не слышно, то будет дождь;
Чайки купаются в воде — к ненастью;
Если на улице прохладно, а на болоте лягушки квакают, то скоро потеплеет.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Мария, Викентий, Дарья, Евдокия, Ефим, Кристина, Максимилиан, Нонна, Татьяна.