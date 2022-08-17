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Народный календарь. Как приманить удачу 18 августа

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Как приманить удачу 18 августа
Фото: Вечерняя Москва

18 августа Православная церковь почитает память мученика Евсигния. В народе дата 18 августа получила название Евстигней-житник.

Согласно народным поверьям, чтобы привлечь удачу в жизнь, работу в этот день нужно выполнять молча. А для того, чтобы у садовода-огородника никогда спина не болела, в этот день необходимо поделиться урожаем с соседями.

В Древней Руси 18 августа запрещалось:

— есть и петь;

— вести важные переговоры;

— продавать или покупать что-либо;

— ссориться и конфликтовать с родственниками.

Приметы погоды:

Какая погода на Житника, таким и декабрь будет;

Услышать вдалеке эхо на закате — к жаркой погоде;

Если эхо не слышно, то будет дождь;

Чайки купаются в воде — к ненастью;

Если на улице прохладно, а на болоте лягушки квакают, то скоро потеплеет.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как приманить удачу 18 августа

Именины отмечают: Мария, Викентий, Дарья, Евдокия, Ефим, Кристина, Максимилиан, Нонна, Татьяна.

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