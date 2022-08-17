Фото: Вечерняя Москва

18 августа Православная церковь почитает память мученика Евсигния. В народе дата 18 августа получила название Евстигней-житник.

Согласно народным поверьям, чтобы привлечь удачу в жизнь, работу в этот день нужно выполнять молча. А для того, чтобы у садовода-огородника никогда спина не болела, в этот день необходимо поделиться урожаем с соседями.

В Древней Руси 18 августа запрещалось:

— есть и петь;

— вести важные переговоры;

— продавать или покупать что-либо;

— ссориться и конфликтовать с родственниками.

Приметы погоды:

Какая погода на Житника, таким и декабрь будет;

Услышать вдалеке эхо на закате — к жаркой погоде;

Если эхо не слышно, то будет дождь;

Чайки купаются в воде — к ненастью;

Если на улице прохладно, а на болоте лягушки квакают, то скоро потеплеет.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как приманить удачу 18 августа

Именины отмечают: Мария, Викентий, Дарья, Евдокия, Ефим, Кристина, Максимилиан, Нонна, Татьяна.