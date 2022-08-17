Горожане выберут лучших вокалистов «Московского долголетия»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москвичи могут принять участие в голосовании по выбору победителя вокального конкурса в рамках творческого фестиваля «Московского долголетия». Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Городской этап вокального конкурса, на котором выступили 11 победителей окружных этапов, прошел в Москве 11 августа. В этом году имена победителей будет определять не только профессиональное жюри, но и жители города. У них есть возможность до 23 августа посмотреть выступления вокалистов на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения и отдать голос за понравившегося участника. Победители будут объявлены на гала-концерте фестиваля, который проведут в преддверии Дня старшего поколения.

В текущем году в музыкальном состязании приняли участие шесть сольных исполнителей, три дуэта и два коллектива, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о программе в новом сезоне проекта «Московское долголетие», которое стартует в сентябре. По ее словам, акцент будет сделан не на спортивных и творческих занятиях, как летом, а на образовательном процессе.