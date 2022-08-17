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Австралия решила забрать у посольства РФ в Канберре участок под новое здание

Георгий Соланович
В мире
Австралия решила забрать у посольства РФ в Канберре участок под новое здание
Фото: Pixabay

Власти Австралии приняли решение расторгнуть договор аренды земельного участка под строительство нового здания российского посольства в Канберре. Такое акт вызывает недоумение Москвы, сообщил представитель дипмиссии РФ в среду, 17 августа.

Ранее правительство Канберры на своем сайте опубликовало заявление о расторжении договора об аренде. Документ был подписан еще в 2008 году. Причиной принятого решения власти австралийской столицы назвали тот факт, что российская сторона не завершила строительство через три года после подписания договора — в 2011 году.

Начальник управления капитального строительства Салли Барнс подчеркнула, что недостроенное здание влияет на «общую эстетику, респектабельность, величие района, отведенного для дипломатических миссий и иностранных представительств» в Канберре. Кроме того, добавила Барнс, в австралийской столице из-за ограниченного количества участков, подходящих для строительства дипмиссий, работает принцип «используй или потеряешь».

— Проект строительства действительно сталкивался со многими проблемами и задержками в течение нескольких лет. Однако это всегда было предметом конструктивных и откровенных консультаций между посольством и властями. Вызывает недоумение, почему власти Австралийской столичной территории решили расторгнуть договор аренды именно сейчас, когда процесс строительства <...> идет без перебоев более двух лет, его результаты уже вполне очевидны, — цитирует ТАСС слова представителя посольства РФ.

1 июля кабинет министров Австралии объявил о введении антироссийских санкций в отношении уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой и трех отечественных министров, а также еще 12 граждан России.

РФ в ответ на санкции Австралии дополнительно внесла в национальный стоп-лист 39 представителей силовых структур, пограничной службы и компаний — подрядчиков австрийского оборонного сектора.

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