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Более 33 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в России впервые с 20 марта

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Более 33 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в России впервые с 20 марта
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 33 106 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 17 августа, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За 24 часа в России от коронавирусной инфекции скончались 63 человека, еще 3167 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. Уточняется, что это на 7,2 процента меньше по сравнению с 16 августа.

Более 33 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в России впервые с 20 марта Фото: Стопкоронавирус.рф

При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 22 680 человека, говорится в сообщении.

До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать масочный режим в общественных местах. По его словам, также нужно своевременно пройти ревакцинацию.

Также академик РАН Сергей Бойцов заявил, что коронавирусная инфекция способна провоцировать инфаркты, инсульты или сердечно-сосудистые заболевания, а лучшей профилактикой подобных осложнений является вакцинация. Он отметил, что проникающая через легкие инфекция может провоцировать воспаления в сосудах, инсульты, инфаркты, миокардиты или заболевания сердца, связанные с воспалительным процессом.

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