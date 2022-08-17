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Метеоролог Позднякова пообещала москвичам жаркую погоду до конца лета

Ирина Игнатенко

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Погода в Москве
Город
Метеоролог Позднякова пообещала москвичам жаркую погоду до конца лета
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жаркая погода сохранится в столичном регионе до конца августа. Как рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, такая погода сохранится в российской столице до 28 августа включительно. Столбики термометров будут достигать плюс 26–32 градусов.

— Мы ожидаем, что в субботу и воскресенье температура воздуха чуть понизится, она уже не будет плюс 30–32 градуса. Она будет в районе плюс 26–28 градусов. Но и этот критерий относится к категории «жаркая погода», — отметила она в комментарии «360».

По ее словам, очень жарко будет 17–18 августа.

Из-за жаркой погоды в Москве на 17 августа объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Температура воздуха в этот день может достичь плюс 30–32 градусов, передает РИАМО.

Москвичам стоит ожидать небольшого похолодания к концу недели. Об этом «Вечерней Москве» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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