«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за высокой вероятности пожаров

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице до 20 часов 18 августа продлили действие «желтого» уровня погодной опасности из-за высокой пожароопасности четвертого класса. Об этом свидетельствуют данные сайта Гидрометцентра России.

— Пожарная опасность. Период предупреждения до 20 часов 18 августа. Местами высокая пожароопасность 4 класса, — отмечают метеорологи.

«Желтый» является вторым уровнем опасности, означающий потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень опасности объявили в Московской, Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях, отмечается на сайте Гидрометцентра.

Накануне стало известно, что в столице введен «оранжевый» уровень погодной опасности, который будет действовать до 18:00 среды, 17 августа. Кроме того, до утра 18 августа в столице и Подмосковье действует предупреждение о высокой пожароопасности.

Температура в столичном регионе стабильно поднимается до плюс 30 градусов. Однако небольшого символического похолодания все же ожидать можно. Об этом «Вечерней Москве» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.