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«Клоун, ставший камикадзе»: французы раскритиковали Зеленского за просьбу к Макрону

Анастасия Колоскова
В мире
«Клоун, ставший камикадзе»: французы раскритиковали Зеленского за просьбу к Макрону
Фото: bundeskanzleramt.at

Читатели французской газеты Le Figaro обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского после его просьбы к главе Франции Эммануэлю Макрону усилить антироссийские санкции.

Пользователи отметили, что Франция не заинтересована в усилении давления на Россию, так как она «влиятельная держава в Европе», а ответственность за ситуацию на Украине полностью лежит на ее президенте.

— Я надеюсь, что мы узнаем общую сумму помощи, которую мы оказали этому господину! — написал dubois.

Еще один читатель выразил надежду, что «Макрон и его европейские друзья» наконец поймут, что «Зеленский — это клоун, ставший камикадзе».

Пользователи подчеркнули, что непрекращающиеся требования Зеленского их утомляют.

— Как долго главы государств и правительств, в том числе, к сожалению, и наше, будут продолжать слушать и верить «разглагольствованиям» этого персонажа? — заключил Morbius.

До этого Зеленский написал в соцсетях, что в телефонном разговоре обратился к французскому коллеге с просьбой ужесточить санкции против России, передает РИА Новости.

До этого обозреватель Уильям Линд в статье для портала The American Conservative заявил, что Украина уже третий месяц говорит о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы.

Франция Эммануэль Макрон Владимир Зеленский
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