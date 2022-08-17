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Эксперт пояснила, стоит ли ждать дальнейшего снижения цен на новостройки в столице

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт пояснила, стоит ли ждать дальнейшего снижения цен на новостройки в столице
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Москве и Подмосковье наблюдаются рекордные скидки на первичную недвижимость в новостройках. Летом скидки увеличились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом и составили в среднем 15 процентов. Увеличение дисконтов связано с падением продаж новостроек. Стоит ли ожидать дальнейшего снижения цен, рассказала ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

Она отметила, что падение спроса связано с общим снижением покупательной активности граждан во время неопределенности. Многие стали откладывать деньги и экономить.

Кроме того, с рынка ушли инвесторы, у многих денежные накопления были в акциях, на иностранных счетах, что затрудняет доступ к данным активам.

При этом ожидать дальнейшего падения цен не стоит, уверена эксперт.

— Думаю, сейчас мы наблюдаем пик скидок. Спрос уже восстанавливается за счет льготных ипотечных программ, и большие дисконты будут возможны лишь в неликвидных ЖК с плохой инфраструктурой, — сказала она в комментарии МИР 24.

10 августа Московская ассоциация риелторов заявила, что к началу августа средняя цена вторичного «квадрата» в старой Москве снизилась на два процента. «Вечерка» выяснила, с чем это связано, выгодно ли сейчас покупать жилье и чего ожидать от рынка недвижимости в дальнейшем.

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