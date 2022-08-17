IT-эксперт: Благодаря электронному реестру онлайн-голосование станет быстрее и безопаснее

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После появления электронного списка избирателей (ЭСИ) процесс голосования станет быстрее и удобнее, так как у пользователей появится возможность отдать свой голос напрямую и в любое время. Об этом сообщил руководитель группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин.

— Ранее регистрация избирателей происходила заранее, а сейчас с помощью ЭСИ есть возможность напрямую голосовать в любое удобное время. Голосование, безусловно, станет быстрее и безопаснее. Теперь избирателям не надо заранее думать, где и как зарегистрироваться, чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), — рассказал Завалишин.

Кроме того, подчеркнул эксперт, жители столицы привыкли использовать гаджеты, и в этом ключе переход избирательных платформ в онлайн также имеет большое количество преимуществ перед традиционным способом, передает «Газета.ру».

В рамках проведения с 9 по 11 сентября выборов муниципальных депутатов в Москве будет применено несколько нововведений. Так, в этом году впервые будут использоваться электронный список и упрощенный формат электронного голосования.

Кроме того, избирательные участки в Москве будут оснащены специальными сканерами. Голосующим нужно будет только приложить к ним первую страницу паспорта, и вся необходимая информация появится на мониторе компьютера члена избирательной комиссии. После этого избирателю выдадут бюллетень, за который он должен будет расписаться на экране сканера, затем он сможет пойти в кабинку голосовать.