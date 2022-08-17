Группа Anacondaz планирует подать в суд из-за отмены концертов в Екатеринбурге и Перми

Фото: vk/anacondaz

Рок-группа Anacondaz хочет начать судебные разбирательства из-за отмены концертов коллектива в Екатеринбурге и Перми. Об этом сообщили в Telegram-канале группы.

Концерт в Екатеринбурге должен был состояться 22 июля, а в Перми — 23 июля. Оба мероприятия были отменены.

— Вместе с нашими друзьями из правозащитной группы «Агора» мы начинаем судебные процессы в отношении властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми, — сообщили представители коллектива.

Группа также сообщила, что переносит все выступления, которые должны были состояться в России в текущем году.

Недавно СМИ узнали о поспешном отъезде рок-группы «Би-2» из страны. Музыканты, видимо, не справились с давлением, которое на них оказывали патриотически настроенные граждане. Имея другое мнение о российской спецоперации, артисты решили тайно покинуть Россию.

Группа «Би-2» несколько месяцев назад отказалась выступать в Омске всего за несколько часов до начала концерта из-за баннера с буквой Z на сцене. Россияне после этого стали сдавать билеты и обвинять Леву и Шуру в предательстве родины.