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В прокуратуре рассказали, как выгодно уйти в отпуск в 2022 году

Степан Жирнов
Общество
В прокуратуре рассказали, как выгодно уйти в отпуск в 2022 году
Фото: Pexels

Названо несколько схем, которые помогут выгодно сходить в отпуск в 2022 году. Советы дали в пресс-службе столичной прокуратуры в среду, 17 августа.

В ведомстве сообщили, что пользу можно извлечь двумя способами: получить больше денег или отдохнуть подольше.

Для того чтобы получить больше дней отдыха, необходимо захватить в отпуск праздничный день. Тогда на работу можно будет выйти на день позже. Также можно выгодно удлинить отдых, присоединив отпуск к выходным.

Если же хочется немного больше заработать, то выходные дни стоит, наоборот, включить в отпуск. Ведь в отпускные они войдут, а в зарплату — нет.

Также стоит обратить внимание на месяцы, в которых больше рабочих дней. По данным ведомства, в 2022 году это сентябрь, декабрь: в каждом из этих месяцев по 22 рабочих дня. Если успеете, то можно выбрать август — в нем их 23.

Отпуск москвичи в последнее время предпочитают проводить за городом. Об этом 17 августа сообщили туроператоры.

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