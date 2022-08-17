Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием воздуха в Москве из-за запаха гари

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием воздуха в Москве после сообщений о запахе гари. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 17 августа.

— В связи с появлением 17 августа в социальных сетях информации о запахе гари в южных, юго-западных и западных районах Москвы управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за состоянием атмосферного воздуха, — говорится в сообщении.

Кроме того, филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» организовали лабораторный контроль атмосферного воздуха в административных округах. Так, проверки будут проводиться по расширенному перечню веществ, в числе которых присутствуют свойственные процессу горения, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

До этого в Рослесхозе сообщили, что небольшое задымление в южных и юго-восточных районах столицы связано с пожаром в Рязанской области, который был локализован. В столичном МЧС добавили, что из-за возгораний в соседнем регионе в Москве появился запах гари.

Позже стало известно, что задымление постепенно рассеивается. Уточняется, что Рослесхоз имеет доступ ко всем лесопожарным камерам, которые передают данные в режиме реального времени.