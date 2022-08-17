Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фестиваль Русского географического общества пройдет в «Зарядье»

Георгий Соланович
Город
Фестиваль Русского географического общества пройдет в «Зарядье»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

В парке «Зарядье» с 18 по 28 августа пройдет V фестиваль Русского географического общества (РГО). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 17 августа.

— В программе — более 80 лекций известных ученых и путешественников, встречи с фотографами и кинематографистами, а также интеллектуальные викторины для детей и взрослых... На сцене большого амфитеатра будут выступать музыкальные группы и танцевальные коллективы из разных городов нашей страны, — говорится в сообщении.

Так, 18 августа гости фестиваля смогут посетить лекции, посвященные новым исследованиям в области изучения климата, сохранению редких видов животных и истории самых красивых уголков России. Кроме того, с 19 по 22 августа в научно-познавательном центре «Заповедное посольство» состоятся лекции об истории старинных русских поселений.

Встречи с членами РГО также запланированы на период с 23 по 28 августа. Посетить мероприятия можно бесплатно без предварительной регистрации, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 15 по 21 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также 20 августа в московском ЦПКиО имени Горького проходит III Международный пожарно-спасательный конгресс, который откроет глава МЧС Александр Куренков.

Зарядье Москва Фестивали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте