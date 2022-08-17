Фестиваль Русского географического общества пройдет в «Зарядье»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

В парке «Зарядье» с 18 по 28 августа пройдет V фестиваль Русского географического общества (РГО). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 17 августа.

— В программе — более 80 лекций известных ученых и путешественников, встречи с фотографами и кинематографистами, а также интеллектуальные викторины для детей и взрослых... На сцене большого амфитеатра будут выступать музыкальные группы и танцевальные коллективы из разных городов нашей страны, — говорится в сообщении.

Так, 18 августа гости фестиваля смогут посетить лекции, посвященные новым исследованиям в области изучения климата, сохранению редких видов животных и истории самых красивых уголков России. Кроме того, с 19 по 22 августа в научно-познавательном центре «Заповедное посольство» состоятся лекции об истории старинных русских поселений.

Встречи с членами РГО также запланированы на период с 23 по 28 августа. Посетить мероприятия можно бесплатно без предварительной регистрации, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 15 по 21 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также 20 августа в московском ЦПКиО имени Горького проходит III Международный пожарно-спасательный конгресс, который откроет глава МЧС Александр Куренков.