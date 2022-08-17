Ресин: Строительство тесно связано со всеми направлениями народной программы «Единой России»

Фото: Пресс-служба МГРО ЕР

По данным портала «Работа России», строительство входит в первую пятерку сфер по числу доступных вакансий от работодателей. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

В настоящее время соискателям доступно более 216 тысяч различных вакансий в этом направлении. При этом около 19 тысяч рабочих мест предлагается в Москве и Ленинградской области.

Наиболее привлекательные предложения в сфере строительства — для инженеров, бригадиров, прорабов, архитекторов, проектировщиков, геодезистов, сварщиков и других. Но востребованы и специалисты по электроснабжению, землеустроители, каменщики, арматурщики, машинисты и другие.

По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, действительного члена Российской академии архитектуры и строительных наук Владимира Ресина, активное строительство создает не только жилые дома, детские сады, социальные, инфраструктурные и культовые объекты, но и рабочие места.

— Строительству нужны люди разного уровня квалификации, опыта и возраста. Работа найдется, найдутся и перспективы роста, — отметил он.

Ресин добавил, что за последние годы людям пришлось пережить тяжелые времена: сначала пандемия и закрытие множества компаний, затем санкции и уход западных работодателей с рынка труда.

— «Единая Россия» стремится создать для граждан такие условия, чтобы была возможность работать в достойных условиях, с хорошей зарплатой и полной соцгарантией. Упавшие за черту бедности семейные хозяйства надо вытащить оттуда и вернуть на средний уровень дохода. Благополучие граждан — основа нашего государства, — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, строительная отрасль испытывает нехватку квалифицированных кадров среди рабочих специальностей и профессионалов высокого класса. Это еще одно из направлений роста и развития, обозначенного как в народной программе, так и среди строительных вузов: программы подготовки, повышения квалификации, сотрудничества с действующими строительными фирмами, чтобы организовать выпускникам практический опыт, а зачастую и гарантированные рабочие места.

6 июля Ресин сообщил, что горожане и предприятия-спонсоры ежегодно жертвуют на возведение православных храмов в Москве до трех миллиардов рублей в год.