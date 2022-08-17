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Сенатор Инна Святенко: Туристические программы сделают российские регионы доступнее для путешественников

Евгений Белоусов
Общество
Сенатор Инна Святенко: Туристические программы сделают российские регионы доступнее для путешественников
Фото: Пресс-служба МГРО ЕР

Российские туристические программы сделают регионы страны доступнее для путешественников. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе московского городского регионального отделения (МГРО) партии «Единая Россия».

По словам председателя комитета Совфеда по социальной политике Инны Святенко, программа туристического кешбэка совершенствуется исходя из запросов самих россиян.

— Туристический кешбэк имеет большую популярность у россиян, а механизм достаточно прост, что позволяет без лишних трудностей оформить поездку, — заявила она.

Очередная программа туристического кешбэка, напомнила сенатор, начнется 25 августа и продлится до 23:59 10 сентября. Отправиться в путешествие в рамках программы можно будет с 1 октября и до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.

Однако поездка должна включать в себя минимум три ночевки. Сейчас в России активно развивается внутренний туризм, реализуются актуальные меры поддержки путешественников и повышается качество туристической инфраструктуры, уточнила Святенко.

— Туристический потенциал можно считать раскрытым на 10 процентов, если он сочетает в себе возможности полноценного отдыха как для взрослых, так и для детей, — подчеркнула сенатор.

Важно не только развивать инфраструктуру и увеличивать количество объектов для отдыха и оздоровления детей, но и организовать все так, чтобы они могли в полной мере отдохнуть и оздоровиться, передает слова Святенко агентство городских новостей «Москва».

В начале июля стало известно, какие направления внутреннего туризма востребованы у россиян. Так, все большую популярность набирают активный отдых на природе и санаторное лечение. Многие выбирают в качестве места для отдыха Татарстан, покоряющий своим историко-культурным богатством и архитектурным разнообразием.

Корреспондент «Вечерней Москвы» Игорь Синельников в рамках спецпроекта «К морю за 15 тысяч» посетил Мурманск и рассказал об основных достопримечательностях города.

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