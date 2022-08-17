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В Германии оценили объемы запасов газа без поставок из России

Евгений Белоусов
В мире
В Германии оценили объемы запасов газа без поставок из России
Фото: shutterstock

Если поставки газа в Германию из России полностью прекратятся, стране хватит голубого топлива всего на 2,5 месяца. Об этом в среду, 17 августа, сообщил президент немецкого Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер.

— Даже если мы справимся с целью заполнить к ноябрю газовые хранилища Германии на 95 процентов, то этих запасов все равно хватит приблизительно на двадва с половиной месяца работы отопления и промышленных объектов, — заявил он.

Он допустил, что заполнить ПХГ, возможно, и не удастся, даже в случае стабильных поставок. При самом наилучшем раскладе запасти нужный объем топлива смогут только три четверти всех хранилищ, передает слова Мюллера РИА Новости.

Немецкий журналист Николаус Блом призвал правительство Германии запустить «Северный поток — 2», так как отказ от российского газопровода невыгоден стране.

До этого глава германской Левой партии Мартин Ширдеван предрек негодование населения страны из-за цен на топливо. По его мнению, уже этой осенью всю Германию охватят протесты из-за стоимости энергоносителей и инфляции в целом.

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