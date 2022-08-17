Краснокнижного жука обнаружили в Измайловском лесопарке

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Специалисты Мосприроды обнаружили в Измайловском лесопарке перевязанного восковика — жука, внесенного в Красную книгу Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 17 августа.

— В жаркие летние дни на многих природных территориях Москвы можно встретить жука среднего размера, окрасом немного напоминающего шмеля — это восковик перевязанный. Специалисты Мосприроды совместно с волонтерами заметили восковика в Измайловском лесопарке, — говорится в сообщении.

Насекомое занесено в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости, отмечается на сайте Мосприроды.

До этого сообщалось, что специалисты Мосприроды заметили на берегу Верхнего Кузьминского пруда в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» редкую птицу — травника, или красноножку.

Уточняется, что красноножкой называют небольшого кулика, который отличается длинными красно-оранжевыми ногами. Эти пернатые, занесенные в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости, относятся к роду улитов и семейству бекасов.