Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач назвала самые опасные привычки людей с высоким давлением

Евгений Белоусов
Общество
Врач назвала самые опасные привычки людей с высоким давлением
Фото: shutterstock

Врач-терапевт Татьяна Романенко назвала самые опасные привычки людей, страдающих от повышенного давления.

— Самое опасное — это бездействие. Если давление поднялось, нужно принимать назначенные врачом препараты: в противном случае может случиться острое нарушение кровообращения, которое в дальнейшем приведет к ухудшению качества жизни, инвалидности или даже к летальному исходу, — сказала специалист.

Очень опасно для гипертоников и пристрастие к алкоголю. Оно влечет за собой вероятность сосудистых спазмов, ухудшающих кровоснабжение таких важных органов, как сердце, почки и мозг.

Также одной из губительных привычек является курение. Романенко уточнила, что эта привычка ведет к разрушению эндотелия, внутреннего слоя сосудов. Кроме того, курение может также приводить к спазмам сосудов, передает «Москва 24».

Сертифицированный семейный врач Том Митчелл рассказал, что предшественником сердечного приступа может быть не только боль в груди. По словам эксперта, сердце снабжается кровью через коронарные артерии, которые могут блокироваться скоплением бляшек, что называется ишемической болезнью.

Закупорка этих артерий, как уточняется, и вызывает боль. Но иногда это случается безболезненно, заключил Митчелл.

Здоровье Медицина Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте