Врач назвала самые опасные привычки людей с высоким давлением

Фото: shutterstock

Врач-терапевт Татьяна Романенко назвала самые опасные привычки людей, страдающих от повышенного давления.

— Самое опасное — это бездействие. Если давление поднялось, нужно принимать назначенные врачом препараты: в противном случае может случиться острое нарушение кровообращения, которое в дальнейшем приведет к ухудшению качества жизни, инвалидности или даже к летальному исходу, — сказала специалист.

Очень опасно для гипертоников и пристрастие к алкоголю. Оно влечет за собой вероятность сосудистых спазмов, ухудшающих кровоснабжение таких важных органов, как сердце, почки и мозг.

Также одной из губительных привычек является курение. Романенко уточнила, что эта привычка ведет к разрушению эндотелия, внутреннего слоя сосудов. Кроме того, курение может также приводить к спазмам сосудов, передает «Москва 24».

Сертифицированный семейный врач Том Митчелл рассказал, что предшественником сердечного приступа может быть не только боль в груди. По словам эксперта, сердце снабжается кровью через коронарные артерии, которые могут блокироваться скоплением бляшек, что называется ишемической болезнью.

Закупорка этих артерий, как уточняется, и вызывает боль. Но иногда это случается безболезненно, заключил Митчелл.