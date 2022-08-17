Выставка об авиации в годы ВОВ открылась в Музее Победы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Выставка, посвященная подвигам советских летчиков в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), открылась в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 17 августа.

— В Музее Победы 17 августа начала работу выставка, приуроченная ко Дню воздушного флота. В этом году праздник отмечается 21 августа. Выставка рассказывает о советской авиации в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции представлено около 30 подлинных предметов из фондов Музея Победы, — говорится в сообщении.

Среди экспонатов посетители выставки смогут увидеть технические приборы 1940-х годов, книжки учета боевых заслуг, летную форму военного времени, редкие военные фотографии и личные вещи советских летчиков. Выставка, как уточняется, будет работать до 29 сентября, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что Музей Победы станет площадкой Дней татарстанского кино. Шесть фильмов из Татарстана представят 21 и 23 августа. Среди них будут как новинки татарстанского кинематографа, так и популярные в республике киноленты, например, «Ибн Фадлан», «Микулай» и «Кындыкан».