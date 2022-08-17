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Украинская армия обстреляла район Запорожской АЭС

Елена Самойлова

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Украинская армия обстреляла район Запорожской АЭС
Фото: Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

Вооруженные силы Украины обстреляли район Запорожской атомной электростанции. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС. Идет оценка повреждений, — сказал он.

По самой электростанции ударов не было, она продолжает функционировать в обычном режиме. Рогов добавил, что на данный момент информации о пострадавших нет, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что ВСУ начали массированный обстрел города Энергодара в Запорожской области.

16 августа вооруженные формирования Украины также обстреляли Энергодар. Как заверили городские власти, украинские военные рассчитывали вызвать ответный огонь.

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим и Запад хотят устроить новый Чернобыль. Он отметил, что даже представители ООН не верят в украинскую версию происходящего, а ссылаются на случайности.

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