Командир ополчения Запорожья обвинил власти Украины в занижении своих потерь

Фото: depositphotos

Официальный Киев существенно занижает собственные потери в ходе специальной операции РФ по защите Донбасса, среди украинских военных уже числится больше 200 тысяч погибших. Об этом в четверг, 18 августа, заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков.

— Это мое сугубое мнение, думаю, порядка 200 тысяч «двухсотых» (погибших — Ред.) и больше 300 тысяч раненых, которые уже не вернутся в строй, — поделился боец в интервью РИА Новости.

Ополченец подчеркнул, что сделать подобные выводы ему позволило использование различных источников информации. Также он заметил, что в рядах украинской армии и радикальных формирований отмечается повсеместное нежелание участвовать в боевых действиях и дезертирство, бегство с занимаемых позиций.

Накануне в российском Минобороны заявили, что Вооруженные силы Украины несут большие потери, из-за которых военнослужащие бегут со своих позиций под Соледаром и Марьинкой в Донецкой народной республике.

Так, в районе Марьинки из-за больших потерь и нехватки боеприпасов фронтовую зону самовольно покинули более половины солдат третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ.